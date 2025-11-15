¡ÚMLB¡Û¡ÖºÇ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÅê¼ê¡×º£°æÃ£Ìé¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡ÈFAÀèÈ¯¥È¥Ã¥×3¡É¤Ë³ÊÉÕ¤±¡¡¼±¼Ô¤Ï¿Ê²½¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤¿¤Á¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥½ー¥Á¥Ã¥¯µ¼Ô¤¬¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿º£°æ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¸¥ãー¶þ»Ø¤ÎÀèÈ¯¤ÈÊÂ¤ÖÉ¾²Á
º£°æ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ÎMLB°ÜÀÒ¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë10¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¡¢178Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£¥Ñ¡¦¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨ー¥¹±¦ÏÓ¤Î¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤Ë¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤ä¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥½ー¥Á¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤¿µ»ö¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¥¨¥êー¥ÈÅê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢FAÅê¼ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
º£°æ¤Ï¡¢1°Ì¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·ー¥¹Åê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢2°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ðー¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹Åê¼ê¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥á¥¸¥ãーÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥¤¤Ï¸½ºß¤Î»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÅê¼ê¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·ー¥¹¤ä¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤ÈÆ±¤¸¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¦¥êー¥°µåÃÄ¤Î´´Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤äÂÑµ×À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢FA»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥È¥Ã¥×3¡É¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£°æ¤Î»ý¤Áµå¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂ®99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.3¥¥í¡Ë¤ËÇ÷¤ë¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£°æ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÌÜ¶Ì¸õÊä¤Î°ì¿Í¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢27ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤¬¤É¤ÎµåÃÄ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£