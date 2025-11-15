奈良ドリーマーズが公式ファンクラブ 「Deer’s」 を開設！

V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の奈良ドリーマーズは、公式ファンクラブ 「Deer’s（ディアーズ）」 を開設したことをクラブ公式SNSで発表した。

ファンクラブ名になっている「Deer’s」には、ファンとチームが共に前進するという意味が込められているとのこと。「dear（親愛なる）」は、支えてくれる人への感謝の気持ちを、「deer（シカ）」は、仲間とともに力強く駆け抜ける姿を象徴していると説明した。

ファンクラブは12ヶ月での自動更新となるフルシーズンプランとひと月ごとの更新から選ぶことができ、会員ランクはグリーンとゴールドの2種類がある。料金は12月28日（日）21:00までの入会でグリーンが5,400円、ゴールドが32,400円となり、通常価格はグリーンが月額500円、フルシーズンプラン6,000円、ゴールドは月額3,000円、フルシーズンプラン36,000円となっている。また、12月14日（日）23:59までにフルシーズンプランで入会すると、早期入会キャンペーンとして実物会員証がプレゼントされるとのことだ。

なお、入会申し込みは11月15日（土）18:00より、専用リンクから行うことができる。