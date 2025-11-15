·²ÇÏ¤¬11/29¡¢30³«ºÅ¤ÎHG¤ËÂÀÅÄ»ÔÌ±¤ò³ÆÆü300Ì¾ÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¡ª
13日(木)大同生命SV.LEAGUE WOMEN(SVリーグ女子)の群馬グリーンウイングスは、11月29日(土)、30日(日)に開催されるホームゲームに太田市民を各日300名無料で招待することをクラブ公式サイトで発表した。
¡¡OPEN HOUSE ARENA OTA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂè8Àá¤Ë³ºÅö¤·¡¢·²ÇÏ¤ÏÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´ë²è¤Î¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï11·î17Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤«¤é20Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¡¢¥Áー¥à½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëOPEN HOUSE ARENA OTA³«ºÅ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¥·ー¥º¥óºÇÂ¿¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿·²ÇÏ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤âÆ±¤¸²ñ¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡£