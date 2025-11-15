先月、富士山の近くで記念写真を撮る旅行者ら/Philip Fong/AFP/Getty Images

北京（CNN）中国は自国民に向け、日本への渡航を控えるよう警告した。台湾に関する高市早苗首相の発言を受け、中国は反発を強めている。

この警告は、高市氏の発言に対して中国政府が行ったこれまでで最も実質的な報復措置となる。象徴的な側面が強いとはいえ、これは中国が経済的な影響力を駆使して地政学上の論点を追及する用意があることを示唆する。こうしたやり方は中国の常套（じょうとう）手段だ。

中国外務省は14日に発表した声明で、最近の「台湾に関する露骨な挑発的発言」は「人的交流の雰囲気をさらに損ない、日本に滞在する中国国民の安全と安心に一段のリスクをもたらしている」と述べた。

その上で「中国国民に対し、当面の間、日本への渡航を控えるよう勧告する」と表明した。

高市氏は国会での質問に答え、中国による台湾攻撃は「存立危機事態」に該当し、日本からの軍事的対応を引き起こす可能性があると発言。以降約1週間にわたり中国政府は発言への怒りを露（あら）わにしてきた。上記の警告はそうした動きの最新のものだ。

中国政府は、民主主義のもと自治を行う台湾を自国の領土とみなし、必要であれば武力を行使してでも支配下に置く構えを見せている。中国にとって、台湾の主権は他国との関係において最も敏感な問題であり、決して越えてはならない「一線」となっている。

中国国防省は14日、日本が台湾海峡への軍事介入を敢えて行えば「壊滅的な敗北を喫する」と警告した。

NHKが引用した公式データによると、今年1月から9月の間に中国から日本を訪れた旅行者は約750万人で、これはどの国・地域よりも圧倒的に多い。

今回の渡航勧告は、双方が相手国の大使を召喚するなど、両国による公式の抗議活動に続いて行われた。近年中国国内ではナショナリズムと反日感情が高まっており、それが高市氏の発言に対する辛辣（しんらつ）な非難の盛り上がりにもつながった。

中国の薛剣在大阪総領事はX（旧ツイッター）への投稿で高市氏の発言に言及し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない」とコメント。両国の激しい非難の応酬の引き金を引く形となっていた。8日のこの投稿はその後削除されている。