¡ÚÌ¾¸Å²°¶¥ÎØ¡¦Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û¿·º§¡¦¸¶°æ·õÌé¤¬½éÆü¤ÏàÆÈ¿Èá¤ÎÃ±µ³Àï¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦
¡¡Ì¾¸Å²°¶¥ÎØ£Æµ¤É¤¨¤ê¤ã¡¼¶â¥·¥ã¥Á¥Ê¥¤¥¿¡¼¡ÖÃæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££µ£Ò¤Î£ÁµéÆÃÁª¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¸¶°æ·õÌé¡Ê£³£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÁª¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°¾ì½ê¤Î¾¾ºå¤«¤é£²£°Æü¶á¤¯´Ö³Ö¤¬³«¤¤¤¿¤¬¡Öº£·î£¹Æü¤Ë·ëº§¼°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤½¤Á¤éÂ¦¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¡¡ÆþÀÒ¤ÏºòÇ¯¤Î£±£±·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¼°¾ì¤¬²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ºµó¼°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î´õË¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×ÆþÀÒ¤·¤¿£±£±·î¤Ë¼°¤ò¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àè·î¤Ë¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Ø£±½µ´Ö¤Û¤É¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤Ë¡£¡Ö¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤È¤«ËþµÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª¤ÏÃ±µ³¤Ç¤ÎÀï¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏàÆÈ¿Èá¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢°¦ºÊ¤Ë¾¡Íø¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£