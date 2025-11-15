¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¡¡µð¿Í»ÄÎ±¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿µð¿Í¤ÎÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£¸·î¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££²¾¡£´ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£´¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£±£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î£Æ£ÁÀë¸À¤Î´ü¸Â¤Ï£±£±·î£±£±Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¡£¡ÖÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇº¤ó¤À¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¯¤Æ¡£Â¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ã¤¦Ìîµå¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ·è¤á¼ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»ÄÎ±¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤·Îõ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ£´£±¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤â¤À¤¤¤Ö¾å¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£