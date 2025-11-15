真矢ミキ、義母の味真似た手料理披露「隕石に似た栗を眺めております」
【モデルプレス＝2025/11/15】女優の真矢ミキが11月14日、自身のInstagramを更新。義理の母の料理を再現し、反響が寄せられている。
【写真】61歳女優「親近感湧く」義母の味真似たブランデー入り栗の渋皮煮
真矢は「（義）母が作ってくれるブランデー入り栗の渋皮煮があまりにも美味しいので真似てみました」とつづり、義母の作る栗の渋皮煮を再現した写真を投稿。煮崩れしている栗のショットを公開し「味はまぁまぁ似ましたが、、やはり急には出来ないお母さんの味ってありますね 改めて感謝しながら隕石に似た栗を眺めております」と添えた。
この投稿には「母の味の再現難しいの共感！」「お母さんは偉大」「親近感湧く」「魚か肉の煮物に見えた（笑）」「『隕石』の例え方が面白すぎる」などと言った反響が寄せられている。（modelpress編集部）
