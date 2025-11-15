G3・武蔵野Sはルクソールカフェが優勝

15日に行われた中央競馬のG3・武蔵野S（東京ダート1600メートル）で、1番人気のコスタノヴァ（牡5、木村）は2着だった。スタートの大出遅れで競馬場は悲鳴。だが、そこからの怒涛の巻き返しにX上のファンから驚きの声が上がった。

東京競馬場にファンの悲鳴が響いた。ルメールが騎乗した1番人気のコスタノヴァが、致命的な大出遅れ。そこからインを追走して直線に向いた。

ルメールは巧みに進路を外に切り替え、コスタノヴァが猛追。抜け出したルクソールカフェ（牡3、堀）には及ばなかったが、今年のG1フェブラリーSを制した意地を見せて2着に食い込んだ。

とんでもないレース展開にX上のファンからも驚きの声が上がった。

「コスタノヴァあれで馬券内来るのなんなんだ…」

「終わったと思ったのにコスタノヴァあそこから届くのすごい」

「コスタノヴァ単勝レース開始1秒もせず終わった」

「あの出遅れで2着もぎ取るコスタノヴァはまじでなんやねん」

「コスタノヴァはとにかくメチャクチャな末脚で連を確保…この出遅れ癖はどうにかしないといけないわね…」

コスタノヴァは父ロードカナロア、母カラフルブラッサム（母の父ハーツクライ）の血統で通算13戦7勝。



（THE ANSWER編集部）