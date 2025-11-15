歌手で女優のアリアナ・グランデ（32）が、13日に新作映画「ウィキッド 永遠の約束」（北米では11月21日、日本では2026年3月公開予定）のシンガポールプレミアで、乱入してきた男に抱きつかれる事件が起きた。アリアナが共演で女優のシンシア・エリヴォ、ミシェル・ヨー、俳優のジェフ・ゴールドブラムらと共にイエローカーペットを歩いていたところ、迷惑系YouTuberとして知られる男が、バリケードを飛び越えて、アリアナの元へと突進、肩を組んで飛び跳ねた。



【写真】思わぬ騒動もあったが、なんとか笑顔を見せたアリアナ・グランデら

シンシアが警備員よりも先に明らかに怯えた様子のアリアナからウェン氏を突き放し、ミシェルと共にハグをしてアリアナを落ち着かせる様子が動画に捉えられている。



男はこの件で、公共の場での迷惑行為の罪で起訴されたと報じられている。



迷惑行為で知られる男は、今年の6月に行われた歌手のケイティ・ペリーのシドニー公演や昨年12月の音楽グループ「ザ・チェインスモーカーズ」のコンサートのステージにも乱入していた。



アリアナは、2017年の英国「マンチェスター・アリーナ」での公演終了直後に発生した自爆テロ事件で、22人の死者と大勢の負傷者を出す大惨事を経験、心的外傷後ストレス障害（PTSD）を公表しているため、今回の一件が「再びトラウマを引き起こす」のではないかと心配の声が上がっている。



男はSNSで動画を公開しており15日午後2時の時点でもまだ削除されていない。「親愛なるアリアナ・グランデへ イエローカーペットで一緒にジャンプさせてくれてありがとう♥」というずうずうしいコメントもそのまま残されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）