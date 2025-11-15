強力洗浄×節電乾燥。毎日の食器洗いをスマートに【アイリスオーヤマ】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場中‼
工事不要で、すぐ使える。ひとり暮らしにぴったりのタンク式食洗機【アイリスオーヤマ】の食器洗い乾燥機がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの食器洗い乾燥機は、水道工事不要で購入後すぐに使える便利なキッチン家電。 タンクに水を注ぐだけで使用でき、取り付け工事が不要なため、引っ越し時にも設置が簡単。キッチンに置いてすぐに使える手軽さが魅力となっている。
上下2つのスプレーアームが回転しながら水を噴射し、食器の汚れをしっかり落とす。乾燥にはヒーターを使わず送風で仕上げるため、電気代も抑えられる設計。洗浄コースは「標準」「念入り」「お急ぎ」「ソフト」の4種類から選択可能で、食器の種類や汚れ具合に応じて使い分けられる。
各コースは「洗浄」「すすぎ」「送風乾燥」を行い、すすぎの最後には加熱すすぎ（最大約70度）を実施。その後、庫内の余熱で食器を乾かすドライキープ（1時間）を行い、さらにドライキープボタンで最大4時間の延長も可能。
毎日の食器洗いをスマートにしてくれること間違いなしの、ひとり暮らしにぴったりのタンク式食洗機だ。
