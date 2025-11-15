◇NBA レイカーズ118-104ペリカンズ(日本時間15日、スムージー・キング・センター)

レイカーズは敵地でペリカンズと対戦し八村塁選手が14得点の活躍、チームも勝利しました。

この日の試合は「エミレーツNBAカップ」グループステージ第2戦。スターターとして出場した八村選手は第1クオーター残り4分58秒にゴール下からシュートを決め初得点。チームは10点差をつけて第1クオーターを終えました。

続く第2クオーターは八村選手の得点はありませんでしたが、ルカ・ドンチッチ選手が3ポイント3本成功させるなど14得点で流れを引き寄せ、前半を65-52で折り返します。

第3クオーター八村選手は残り9分3秒に右コーナーから3ポイント沈めると、第4クオーター残り1分15秒には強烈なダンク、さらにその10秒後にもオースティン・リーブス選手のパスから豪快なアリウープダンクを決めました。

八村選手はこの日35分04秒の出場で3ポイントを5本中2本成功させるなど14得点、4リバウンドをマークし、レイカーズはNBAカップ2戦2勝としました。