銀座No.1ホステスが見た「生活レベルを上げて不幸になる」お金持ちの横顔
―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］―
「初任給をもらった日はあんなに嬉しかったのに、今では給料が足りないと嘆いている」「好きな仕事に就けて喜んでいたのに、最近は毎日つまらなくて辞めたい」
そんな風に、月日とともに気持ちが下がってしまったことはありませんか？
人は幸せに慣れやすく、「もっと」を求めてしまうもの。そして皮肉にも、この“もっとを求める心”が逆に人を不幸にしていくのです。
今回は、夜の銀座と経済の取材現場で働き、多くの超富裕層の方々に出会ってきた私が学んだ「不幸にならないためのヒント」をお話しします。
◆「生活レベルを上げることは“負債”」60億円投資家の言葉
私の知る資産60億円超の投資家の方はこう言います。
「生活レベルを上げることは一番の“負債”だよ」
まず、タワマンやブランド品などにお金を使っても、幸福感は長続きしないのだそう。
これは行動経済学でも証明されています。「快楽順応」といって、人はどんな快楽(幸せ)にも時間とともに慣れてしまい、さらに上を求めてしまうのです。
簡単に生活レベルを上げてしまうことのできるお金持ちほど、この“快楽順応”の罠に陥りやすいのですね。
さらに、一度生活レベルを上げると、維持するにもお金がかかりつづけ、下げようとすれば精神的な苦痛が伴う。
まさに「負債」という表現が腑に落ちますね。
だから「生活レベルを上げること」には何より慎重になるべきだ―と。
◆「幸福のランニングマシン」を走る私たち
人が「もっと」と幸せを追い求めて走りつづける姿は、心理学で「幸福のランニングマシン」といわれています。
走っても走ってもマシンの上なので、ゴールには辿りつきません。
また、禅の考えでもブッダがこう説いています。
「苦しみをもたらしているのは“求める心”である」「“求める心”が、“満たされなさ”の繰り返しを生む」
昔から、私たちを不幸にしているのは、他でもない自分自身の心であるーーと。どれだけ贅沢を重ねても、満たされるわけがないことがわかりますね。
◆仕事でも「もっと」のループは危険
「もっと」を追うと危険なのは、お金だけでなく、仕事でも同じです。
私自身の話で恐縮ですが、身をもってこれを経験しました。
私は子どもの頃から結果主義で、「テストは学年で1番でなかったら意味がない」「県内で1番の高校に受からなければ意味がない」と思ってしまう子でした。
大人になって、この気質をわかりやすく満たせるのが、売上で順位が決まる夜の世界だったのです。
最初は東京郊外でNo.1になり、悔いなく辞めたはずが、のちに「銀座のお店でも1番を取りたい」と思い、再び夜の世界に飛び込みました。
ところが、いざ銀座のお店でNo.1を取ると、今度は「もっと大きなお店で1番を取りたい」という気持ちが湧いてきてしまったのです。
◆新しい幸せは喪失感の先にある
でも同時に「どこがゴールなんだろう？」と。
「こうして呪縛みたいに1番を追いつづけていたら、きっと自分はいつまでも満足できない」とも思いました。
夜の世界は好きだけれど、数字のために人に嫌われてしまうこともあったし、本当は超えたくない一線を越えていく。翌日の来店予定が不安で眠れず、同伴をドタキャンされる夢で目を覚ます。寝不足の体に、売上のために必死にシャンパンを流し込むーー。
そんな日々に戻ってまで本当にまた1番を取りたいの？と。
そこで、自分の性分に逆らって、思い切って夜を辞め、戻らないことを貫いてみたのです。
正直、辞めた直後はとてつもない喪失感で、「戻りたい」とばかり毎日ずっと考えていました。周りの「辞めたらもったいない」「まだ稼げるのに」という声にも心が引っ張られました。
