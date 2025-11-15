“現役早大生セクシー女優”が引退後に向き合う過去「出演作品の“削除”も考えている」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年9月6日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
お金、好奇心、承認欲求……セクシー女優になる「理由」に比べ、セクシー女優を辞めた「その後」は、あまり大きく語られることはない。2020年、早稲田大学在学中にデビューして話題を呼んだ「渡辺まお」こと神野藍（25歳）。
現在は“文筆家”として活動しているが、「書くこと」で自分を見つめ直してきた。セクシー女優を引退して約2年、それは「自分の過去を許す時間だった」と言うが……。（記事は全3回の3回目）
◆神野藍が見つけた「一番気持ちいいこと」
「正社員の仕事に並行して、去年から今年にかけて1年間、Webメディアでエッセイを連載していました。毎週木曜日に編集さんに原稿を送っていたので、連載期間中、週の前半は予定を一切入れませんでした。連載が終わった今、久々に平日の自由を味わってます（笑）」
連載のタイトルは『私をほどく』。毎週金曜日に更新されるエピソードは、単なる「元セクシー女優のアダルト業界裏話」に留まらず、神野自身の体験を現在の視点で振り返る内省的な内容も多い。
「書いている間は、どこまでも自分のことを見つめ直しましたね。自分という人間が何を思って、どんな衝動で突き動かされて生きてきたのか……そんなことも言葉にできるようになりました。
この1年間書き続けて気づいたのが、『書いているときが一番気持ちいい』ということ。これまで性行為が一番気持ちいい行為だと信じて疑わなかったんですけど、今の私には性行為よりも『書くエクスタシー』のほうが大きい。それに気づいたとき『ああ、セクシー女優をやめて良かったな』って思えたんです。
セクシー女優になって失ったものはたくさんあるけど、こうやって進むことで新しく出会えるものもたくさんあることを実感しました」
◆辞めたい気持ちは突然に。撮影中「心がポッキリ折れた」
「やめて良かった」と語る神野。引退に至るまでの心境をあらためて今、振り返る。
「セクシー女優になって1年半ぐらいで、だいぶ心が折れ始めていて。もちろん、だからといってすぐに『辞めよう』とは決意できなかった。
企画単体になって1年すぎた頃かな。とある現場で突然、『あ、もう無理』と思ったんです。その日は現場のムードも険悪で『今日はもうギャラいらないから、今すぐ帰りたい！』と思っちゃったんですよね。前の日までは普通に仕事ができていたのに、心がポッキリ折れちゃった。そこから『あ、これ以上、続けたところで、お金以外の対価は得られないな』と思って引退を意識するようになりました」
やがて神野は2021年11月、SNSで休業を宣言した。
「自分にとって“セクシー女優”は本当に必要不可欠なものなのか、一度お休みをして考えたいと思ったんです。休業期間中、もう自分の中には『セクシー女優に戻りたい』という気持ちが残っていないことに気づいて、引退を決意しました」
セクシー女優になって3度目の春、2022年3月に早稲田大学を卒業。その3か月後、神野はアダルト業界を引退した。
◆傷つきを認め、「過去を許す」2年間だった
引退後の2年間を振り返って神野は「自分の過去を許す時間だった」と語る。
「これまで無我夢中で走り続けていたせいか、自分自身にきちんと向き合えていないことも多かった。けれど、こうやって書き続けることで『あ、あのときってこんな風に自分は傷ついていたんだな』と発見することも少なくありませんでした」
自分の内なる傷を認めることは、痛みを伴う作業だ。かわいそうと思われたくない、被害を認めたくない、弱い存在と思われたくない……弱さを認めることを嫌がる気持ちは、「ウィークネス・フォビア（弱さ嫌悪）」と呼ばれる。
