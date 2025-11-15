もう大谷翔平以外の選択肢はなし？ ド軍ベッツが語ったMVPの未来「ショウヘイが投げているうちはずっと彼にあげておけばいい」

大谷の凄みを語ったベッツ(C)Getty Images

事前には世間が抱く「受賞疲れ」の懸念もあった。しかし、蓋を開ければ、逆風も起きない満票での受賞となった。現地時間11月13日、ドジャースの大谷翔平はナショナル・リーグのMVPに3年連続で輝いた。

MLBのMVPは、全米野球記者協会の記者30人の選考によって決まる。そのため、投票結果に対しては毎年のようにファンや識者から異論が飛ぶ。実際、今年もアメリカン・リーグでは年間60本塁打を放った捕手カル・ローリー（マリナーズ）が2位となった結果が議論百出の事態となった。

しかし、大谷の4度目の満票選出には今のところ異論はほぼ見られない。カイル・シュワバー（フィリーズ）とフアン・ソト（メッツ）と最終候補となったライバルはいたが、メジャーリーグで史上初の「55本塁打＆62奪三振」をやってのけた傑物を“超える”という評価には至らなかった。

そんな大谷の戴冠劇を同僚も興味深く見守っていた。受賞発表後、MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組にゲスト出演したドジャースのムーキー・ベッツは「チームのチャットで彼には『おめでとう』と伝えた」と語り、その凄みを朗々と続けた。

「本当に凄いことをしたと思う。正直なところ、これから何年もずっとMVPを彼にあげていいと思う。彼が投げるのをやめる“その瞬間”までね。そうなった時に他の誰かが（MVPに）なるチャンスが出てくると思う。でも、ショウヘイが投げているうちはずっと彼にあげておけばいい」