棋士の藤井聡太竜王（２３）や伊藤匠叡王（２３）らが１５日、都内で行われた「藤井聡太さんに挑戦！ ペコちゃんこども将棋塾２０２５」に登場。小学生１００名に指導対局を行った。

イベントを振り返って、藤井竜王は「時には、こちらが気づいていないような鋭い一手をさされてなるほどと素直に感心することもありました。しっかりと一手一手を考えてさされていると感じました」といい、「将棋のことをより好きになってくれたらうれしい。プロ棋士を目指す方も現れてくるとうれしいことだ」と語った。

伊藤叡王も「なかなかない機会。楽しそうに将棋台に向かってくださって、中には話しかけてくださるお子さんもいた。こちらも楽しく指導対局できました」と充実感を漂わせた。

また、イベント中、不二家のお菓子が小学生に配られ、藤井竜王は「うらやましく思ったりもしたんです。対局で集中して考えていると甘いものが欲しくなる。私も対局の時には甘いものを食べるのが好きでして、カントリーマアムのチョコまみれや、そういった糖分補給できそうなものをぜひいただきたい」と笑顔を見せた。

伊藤叡王も「将棋の対局と甘いものは、相性がいいものだと思う。私自身は叡王戦でチョコまみれをいただきまして、普段からおいしくいただいております」とにこやかに明かした。