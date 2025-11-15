お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤さんの妻で、第二子妊娠中のモデルの蜂谷晏海さんが、自身のインスタグラムを更新。初の「マタニティフォト」を撮影したことを報告しました。



【写真を見る】【 蜂谷晏海 】第二子にして初の「マタニティフォト」 白＆黒のドレス2着にフォロワー祝福「どっちもお似合い」





蜂谷さんは「今回、初めてのマタニティフォトを撮ってみました」と報告。細かくレース織の入った白のマタニティドレスにピンクを基調にした花束を持ち、柔らかな笑みをたたえている写真を投稿しています。









蜂谷さんは「1人目のときは、なんだか照れ臭くて」とマタニティフォトを撮らずに出産を迎えた事を明かしつつ「第二子を授かり」「こんな尊い時間や気持ちを形に残せたらと思うようになり」と、今回の撮影に至った心中を説明しています。







蜂谷さんは白のドレスにテンガロンハットを合わせて、夫の井戸田潤さんとツーショットも撮影。更に、少しダークな背景にして、濃紺のスーツをまとった井戸田さんと黒のドレスの蜂谷さんがシックなツーショットも披露。「いつか見返したとき、子どもや潤さんと一緒に2人を授かれたことの喜びを話せたらいいな！」と思いを馳せています。







撮影の模様は、井戸田さんのYouTubeチャンネルで紹介しているとのこと。フォロワーからは「ホワイトもブラックもどっちもお似合い」「ワンショットもツーショットも素敵」「めちゃくちゃいいと思います」「記念は大事です」「いつまでも幸せでいて」など、共感と祝福の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】