ブログでは『体重増加の理由』というタイトルで、自宅で作った夕食の様子を画像付きで公開しています。小倉さんは、「今日は、ワンプレートご飯ではないのですが、おかずをまとめました 楽ちんが一番」と、皿に盛った夕食の画像を投稿。





メニューは「最近子ども達が大好き」というネギダレのチキンをメインに、春巻きと、ニンジン、ブロッコリー、サツマイモが添えられています。





「久しぶりに作ったような！」という春巻きは調理風景の画像も投稿されていて、家庭的なキッチンの雰囲気が伝わってきます。





しかし小倉さんは、「あとは白米、お味噌、納豆のお夕飯でしたが！！長男は足りなかったようで、冷凍していたタンを焼きました」と投稿。続けて、「私も一緒になってタンをつまみましたが、私は成長期ではないんだよなぁ笑 だから太るんだ」とコミカルに自身の体重増加の理由を明かしました。







