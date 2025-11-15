¼«Âð¤Ç¶¯ÅðÌ¤¿ëÈï³²¤Î¥Ê¥Ê¡¢Êì¤¬¡È¿¼¹ï¤ÊÉé½ý¡É¤Ç°Õ¼±ÁÓ¼º¡¡ËÜ¿Í¤â¡È¿ÈÂÎÅª²ø²æ¡É¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¡×
½÷Í¥¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤ÎÂ³Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ê¡¢¡È´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡É´Ý¸«¤»¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
11·î15Æü¡¢¥Ê¥Ê¤Î½êÂ°»öÌ³½êSUBLIME¤ÏÆ±ÆüÁáÄ«¤Ë¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¶åÎ¤¡Ê¥¯¥ê¡Ë·Ù»¡½ð¤ÏÆÃ¼ì¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç30ÂåÃËÀA»á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£A»á¤Ï15Æü¸áÁ°6»þº¢¡¢µþµ¦Æ»¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡Ë¶åÎ¤»Ô²åÀîÆ¶¡Ê¥¢¥Á¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢µï½»¼Ô¤ò¶¼¤·¤Æ¶âÉÊ¤òÍ×µá¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¥Ê¥ÊËÜ¿Í¤ÈÊì¿Æ¤¬¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÏA»á¤òÙæ¤ß¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¯Åð¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª¹¶·â¤Ç¥Ê¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥Ê¥ÊËÜ¿Í¤â¿ÈÂÎÅª¤Ê²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SUBLIME¤Ï¡Ö¸½ºß¤Ï2¿Í¤È¤â¼£ÎÅ¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ö·ï¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÁÜººÃæ¤Î»ö°Æ¤Ç¸ø³«¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤ÎÈ¯É½¤Ë½¾¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ï·Ù»¡¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤ËÀ¿¼Â¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤È²ÈÂ²¤Î°ÂÄê¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê²±Â¬¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²À¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÆó¼¡Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Ê¥Ê¤È¤´²ÈÂ²¤¬½½Ê¬¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢SUBLIME¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£SUBLIME¤Ç¤¹¡£
ËÜÆü¡Ê11·î15Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢¥Ê¥Ê¤Îµï½»ÃÏ¤Ë¶§´ï¤ò½ê»ý¤·¤¿¶¯Åð¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Ï¼«Âð¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤á¥Ê¥Ê¤ÈÊì¿Æ¤Î2¿Í¤¬½ÅÂç¤Ê´í³²¤ò¼õ¤±ÆÀ¤ëÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ê¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉé½ý¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¦¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥Ê¥Ê¼«¿È¤â´íµ¡¾õ¶·¤òÃ¦¤¹¤ë²áÄø¤Ç¿ÈÂÎÅª¤ÊÉé½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢2¿Í¤È¤â¼£ÎÅ¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÁÜººÃæ¤Î»ö°Æ¤Ç¸ø³«¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÄÉ²Ã¾ðÊó¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤ÎÈ¯É½¤Ë½¾¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ï·Ù»¡¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÁÜººµ¡´Ø¤ËÀ¿¼Â¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤È²ÈÂ²¤Î°ÂÄê¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê²±Â¬¡¢µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²À¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÆó¼¡Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ê¥Ê¤È¤´²ÈÂ²¤¬½½Ê¬¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Ê¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦ÃéÀ¶ËÌÆ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹171cm¡£2009Ç¯¤ËAFTERSCHOOL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþËÆ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÈþ½÷¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¡ÁÈà½÷¤Î·èÃÇ¡Á¡Ù¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ç±éµé½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2025Ç¯9·î14Æü¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSeventh Heaven 16¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£