岩堀せり、膝丈スカートから美脚披露「おしゃれすぎ」「異次元の脚の長さ」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】モデルの岩堀せりが11月14日、自身のInstagramを更新。スカートから美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
岩堀はクリスマスツリーの絵文字を添え、全身のショットを公開。パンプスにハイソックスを合わせ、膝丈スカートからは美しいほっそりとした脚を披露している。
この投稿には「すっかり冬らしい服装で素敵」「異次元の脚の長さ」「おしゃれすぎる」「脚のラインが綺麗」といった声が寄せられている。
岩堀はロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROと2004年5月に結婚。2005年10月に長男、2007年10月に長女が誕生している。（modelpress編集部）
