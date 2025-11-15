◆大相撲九州場所７日目（１５日・福岡国際センター）

かつて中学横綱を争った西幕下６枚目・吉井（時津風）が東同２枚目・大辻（高田川）を寄り切り、２勝２敗にした。左上手で一枚まわしを引くと、動き回る相手の右を差して前に出た。大きく息を吐くと「左を取るだけだったけれど、しっかり右も差し込めた」とうなずいた。完勝には「気合が入っていました」と汗をぬぐった。

１８年の全国中学校体育大会では静岡・焼津市港中の吉井が優勝し、報徳学園中（兵庫）の大辻が準優勝だった。中学卒業後、ともに１９年春場所で初土俵を踏んだ。吉井は２０年名古屋場所で幕下に昇進し２２年名古屋場所で優勝。だが、先に十両昇進を決めたのは大辻で、吉井は停滞。「高卒で入った力士にも先を行かれた。幕下歴が長くなってしまっている」と、もどかしい日々が続いている。

２人は仲がいいが土俵では別。吉井は「情が出てはいけないし、お互い死ぬ気でやっている」と明かしつつ、「大辻には頑張ってほしい」とエールを忘れなかった。星も五分に戻し、幕下上位での勝ち越しのチャンスだ。吉井は来場所以降の十両昇進につなげるため「一番一番大切にしている。残り３番が勝負」と表情を引き締めた。