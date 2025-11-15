◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）

２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤマーズ、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手が騎乗したカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は２着に敗れた。ゴール前では、アドマイヤクワッズとの壮絶な一騎打ちとなったが、頭差及ばなかった。

叔父に２０２０年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制した覇者のサトノフラッグ。２０２０年の阪神ＪＦ、２１年の桜花賞で２着のサトノレイナスがいる血統馬。

８月の中京新馬は、ラスト３ハロンが１２秒０―１１秒５―１１秒１の加速ラップだったが、４角６番手から抜け出して、５馬身差で勝利する圧巻の内容から、重賞初挑戦のこのレースでも、高い支持を得ていた。

勝ったのは坂井瑠星騎手が騎乗した１番人気のアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）で、勝ちタイムは２歳コースレコードの１分３３秒１。３着は７番人気のアイガーリー（武豊騎手）だった。

クリスチャン・デムーロ騎手（カヴァレリッツォ＝２着）「内に入れて壁を作って競馬をしました。直線はいい脚だったけど、並んでから外に逃げるところがありました。もう少し精神的な成長が必要ですね」