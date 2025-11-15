◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）

２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤマーズ、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、７番人気で武豊騎手が騎乗したアイガーリー（牡、栗東・秋山真一郎厩舎、父モズアスコット）は３着だった。直線を向く際は先頭をうかがう勢い。ゴール前でも力強く伸び、馬券圏内を確保した。

武豊騎手は、２０１９年レッドベルジュール以来などデイリー杯２歳Ｓで６勝。自身の持つ同レース最多勝更新はならなかったが、８頭立てで７番人気馬を馬券圏内に持ってきた。

勝ったのは坂井瑠星騎手が騎乗した１番人気のアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）で、勝ちタイムは２歳コースレコードの１分３３秒１。頭差の２着が２番人気のカヴァレリッツォ（クリスチャン・デムーロ騎手）だった。

武豊騎手（アイガーリー＝３着）「２戦目で上手に競馬をしてくれました。馬場のいいところを選んだけど、上位２頭が強かったですね。時計はだいぶん詰めたし、いいレースができたと思います」

＜武豊騎手のデイリー杯勝利＞

１９８９年 ヤマニングローバル

１９９６年 シーキングザパール

１９９８年 エイシンキャメロン

２００６年 オースミダイドウ

２０１５年 エアスピネル

２０１９年 レッドベルジュール

高杉吏麒騎手（エイシンディード＝４着）「道中力んでいました。距離はもう少し短い方がいいと思います」

岩田望来騎手（マイケルバローズ＝５着）「いい競馬をしています。レコードが出るような馬場で頑張ってくれました。１ハロンくらいなら距離が延びてもいい。この馬が気持ち良く走れる距離がいいと思います」

西村淳也騎手（グッドピース＝６着）「前に壁が作れなかったですね。いい馬ですので、また頑張ります」

杉原誠人騎手（ガリレア＝７着）「楽にいいところに付けられたし、道中の折り合いもついた。ただ、壁がなかったせいか脚がたまり切らなかった。それにしても負けすぎ。これからの成長に期待したい」