見栄をやめて、やっと手に入れた幸せ｜新興住宅地で見栄を張りすぎた話【ママリ】

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』最終話をごらんください。

マイホームを手放した後、ハルミは駅前のスーパーで働き始めました。学生時代からの友人たちは、ハルミが落ちぶれたと陰で笑っていました。しかし、ハルミはそんな状況にも負けず、これからは家族のためにしっかり考えてお金を使おうと心に決め、前向きに受け止めました。

©otosakamimiko

©otosakamimiko

学生時代からの友人たちは、ハルミがマイホームを手放し、パートで働いていることを陰でからかっているようです。

©otosakamimiko

ハルミは、学生時代の友人たちに笑われたとしても、過去の失敗を前向きに受け止め、新しい人生を歩み始めました。また、これからは自分だけでなく家族のことも考えて、お金の使い方をしっかり考えると決意しています。



『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』は、他人と自分を必要以上に比べず、自分たちのペースで暮らすことの大切さを思い出させてくれる作品でした。

記事作成: kotti_0901

（配信元: ママリ）