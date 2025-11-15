Suicaが衝撃の「大幅リニューアル」へ。新幹線チケットが“54%オフ”になる「お得すぎるポイント利用方法」も
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆Suica「大幅リニューアル」の全貌
2024年12月、JR東日本の「Suica」が大幅にリニューアルされるというニュースが流れました。そして今月、その第2弾としてSuicaのコード決済機能について詳細が発表されたので、ご紹介していきます。
Suicaはビューカードからチャージすると1.5％還元されたり、モバイルSuicaでJR東日本の電車に乗ると電車運賃の最大2％が還元されたりと、普段の生活に結びついているので、ポイントがとても貯まりやすいキャッシュレス決済です。僕は20年以上Suicaユーザーで、普段からよく利用しています。
ただ、チャージ上限額が2万円なので、他の決済手段と比べると比較的少額の買い物向けのキャッシュレス決済といえるでしょう。しかし今回、チャージ上限額が30万円になると発表されました。
2026年秋、SuicaアプリにバーコードやQRコードを読み取ってもらって決済する「コード決済機能」が搭載される予定で、これにより今まではタッチ決済で2万円までの支払いしかできなかったのが、それを超える決済が可能となるのです。
◆友達同士の送金も可能に！
さらにSuicaアプリにビューカードを紐づけておくと、事前チャージなしでコード決済ができるようになります。また、アプリにはクーポン機能も搭載され、購買データなどから利用者に合ったクーポンが配布されるようになる予定です。
なお、今回のリニューアルにより送金機能も追加されるので、家族や友人などにチャージ額を分け合うこともできます。飲み会などで割り勘するときなどに利用できそうな便利な機能です。
タッチ決済も残しつつ、アプリで画面を切り替えてコード決済もできるようになるので、かなり大幅なリニューアルです。そのため、サービスがスタートするときに、お得なキャンペーンも開催されると思います。
また、地域や店舗限定の商品券もアプリで利用できるようになるので、店舗ごとのキャンペーンも開催されるかもしれません。来年秋のSuicaアプリのリニューアルが楽しみですね。
◆JRE POINTで新幹線が最大43％オフ
そして、Suicaを利用すると貯まる「JRE POINT」のお得なキャンペーンが11月17日（月）から始まります。
もともと、JR東日本エリアの新幹線や特急のチケットを「JRE POINTでお得に購入できるサービス」が常時開催されています。
たとえば、東京ー仙台は普通にチケットを購入すると指定席が11,210円ですが、JRE POINTを利用すると7,940ポイントで購入できるのです。約30％もお得になります。
それが、今回のキャンペーンでは通常のポイントレートより20％お得に設定されています。
これにより、東京ー仙台は6,350ポイントで購入可能で、約43％も安くなるのです。このキャンペーンは11月17日（月）〜11月30日（日）乗車分で利用できます。
◆12月は東京―新青森は54％オフに！
青森エリアはさらに別のキャンペーンが開催されます。12月1日（月）〜12月24日（水）乗車分で、東京ー新青森が8,000ポイントで行くことができるのです。
通常17,470円なので54％もお得になります。半額以下で行けちゃうなんて、すごいキャンペーンですよね。
◆駅の入場券が“実質無料”で買い物可能
Suicaでは「タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！」キャンペーンも開催されています。改札内のエキナカのお店で買い物する場合、電車に乗る人以外は 、改札に入るための入場券150円がかかります。
それが、キャンペーンを利用すると入場券150円分が全額ポイントバックされるのです。JRE POINTに登録したSuicaで改札を通り、エキナカの店舗でSuicaで500円（税込）以上の買い物をして、2時間以内に改札を出れば後日150ポイントが還元されます。
対象駅は東京・新宿・品川・川崎・横浜・大宮などです。エントリーなど必要なく、条件を満たせば自動で還元されます。
キャンペーン期間は2026年3月31日（火）までですが、それ以降も続く可能性があります。電車には乗らないけどエキナカの店舗を利用したいときにぜひご利用ください。
今後10年以内にSuicaでウォークスルー改札ができたりなど、Suicaがより便利に進化していきます。今後の動向に注目です。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
