¡ã»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡3ÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö ¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ7262¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£23ºÐ¤Î¶â»Ò¶îÂç¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö63¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢5·î¤Î¡Ö´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ËÂ³¤¯¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÀÐÀîÎË¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¸þ¤¡©
¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ë¾®Ê¿ÃÒ¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥Ò¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤ËÌÚ²¼ÎÇ²ð¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¤Ë¤Ï¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦42°Ì¥¿¥¤¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¤Ï2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¿¤Ð¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦46°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2²¯±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï4000Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
