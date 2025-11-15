42歳の下川めぐみがステップ2勝目 清本美波4位、六車日那乃ら6位
＜山口周南レディースカップ 最終日◇15日◇周南カントリー倶楽部（山口県）◇6529ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た42歳の下川めぐみが2バーディ・1ボギーの「71」をマーク。トータル9アンダーで逃げ切り、2023年「あおもりレディス」以来のステップ2勝目を挙げた。
【写真】清本美波さんがドレスアップしました
トータル7アンダー・2位に黄アルム（韓国）。トータル6アンダー・3位に皆吉愛寿香、トータル5アンダー・4位タイには清本美波とルーキーの西澤歩未が入った。トータル4アンダー・6位グループには仲宗根澄香、新人の六車日那乃、加藤麗奈。昨年覇者の高橋しずくはトータル1アンダー・15位タイだった。今大会の賞金総額は2000万円。優勝した下川は360万円を獲得した。
ゴルフ情報ALBA.Net
