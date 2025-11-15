永峰咲希が今季2勝目に王手 佐久間朱莉2位、原英莉花は14位
＜伊藤園レディス 2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。30歳の永峰咲希が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目、通算4勝目に王手をかけた。
【現地写真】きょうの政田夢乃さんはミニスカスタイル
トータル10アンダー・3位タイにメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、柏原明日架、永井花奈、福山恵梨、工藤優海。トータル9アンダー・8位タイには阿部未悠と脇元華が続いた。今季国内2戦目の原英莉花はトータル7アンダー・14位タイ。メルセデス・ランキング2位の神谷そらは3つスコアを落とし、トータル4アンダー・35位タイに後退した。昨年覇者の山内日菜子はトータル3アンダー・42位タイで予選を通過した。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：永峰咲希（-11）2位：佐久間朱莉（-10）2位：柏原明日架（-10）2位：木村彩子（-11）2位：永井花奈（-10）2位：福山恵梨（-10）2位：工藤優海（-10）8位：阿部未悠（-9）8位：脇元華（-9）10位：川崎春花（-8）ほか3人
