ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡3Ç¯ÌÜÉÙÅÄÏ¡¤Ë¶¯Îõ¥À¥á½Ð¤·¡¡¡Ö´ïÍÑ¤À¤±¤ÉÅþÄìÀï¤¤È´¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Þ¤À¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëºå¿À¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬15Æü¡¢ÉÙÅÄ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à»ØÆ³¤·¡¢²¼È¾¿È¤ÇÅê¤²¤ë°Õ¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡Ö1Ç¯´Ö¸«¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡£Èó¾ï¤Ë´ïÍÑ¤Ë¸«¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î·Á¤Ç¤ÏÅþÄìÀï¤¤È´¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¼±¤ÎÊÑ³×¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òËá¤¯¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ïµ»¹ªÇÉ¤À¤±¤É¡¢Îý½¬¤Ç¤âµ»¹ªÇÉ¡£µ»¹ªÇÉ¤³¤½¡¢Îý½¬¤ÏËÜ³ÊÇÉ¤Î¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µ»¹ªÇÉ¤À¤±¤É¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£