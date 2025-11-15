巨人の増田大輝内野手（32）が15日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。食生活に関する“謎理論”を口にし、画面に注意テロップを出される場面があった。

この日のテーマは「おでん」。

これに、コンビニでもお店でも食べちゃう、おでん好きの増田大は「何が一番好きかって言われたら、僕、大根好きなんですよ」と切り出した。

そして、「もとの味を崩したくないんで、からしとかも一切付けないんですよ。それをアッツアツにして、やけどしながら食べるのが好きなんです」と続けた。

自宅でおでんを食べる時には、裏返して手にしたアッツアツな土鍋のふたを皿代わりにしてそのまま大根を口に運ぶほど、アッツアツ好き。

当然ながら口の中をやけどするリスクは高いが、「それよりも“うまさ”が勝っちゃうんですよね」と言い切った。

ここですかさず番組は「※良い子はマネしないでね。」とテロップを出して注意喚起。

それでも増田大は「後悔とかしないんですよ。うわ！やけどした！とか、ミスった！みたいなのないです。うわ〜！うまいわ！ってなるんです。やけどして、逆に」と最後まで“謎理論”を展開して笑いを誘っていた。