■これまでのあらすじ

これまで自分に興味がなかった母から結婚を反対され心を痛める凛。その一方で弟は、同棲資金を得るために始めたFXで一時的な成功を収めるも、欲を出して危険な取引に手を出し、大暴落で大損を抱えてしまう。翌日までに80万円を用意するため、母の留守中に実家へ戻り金目のものを持ち出すが、母に見つかり逃げ出すのだった。結局お金は足りず、投資資金も失った弟は家賃すら払えなくなり、彼女に立て替えを頼む。すると彼女は笑顔で「いいよ」と応じるが、その直後――「私たち別れよう」と告げるのだった。



■溜め込んできた不満…彼の一言で火をつけた

■料理の不満から一転…口論勃発!?突然の別れを告げられるなんて思ってもみなかった弟は、ただ戸惑うばかりでした。すると彼女は、これまで心の奥に溜め込んでいた不満を次々とぶつけてきます。家事を頑張るって言っていたのに、掃除も洗濯も中途半端。機械に頼りっぱなしでエラーが出ても放置してきた弟。結局、その後始末をしてきたのはいつも彼女の方でした。さらに、料理の大変さを理解しようともしない弟の「焼くだけなのに」発言が、彼女の怒りに火をつけたのです。しかし、追い詰められた弟は反省するどころか、「そんな些細なことで？」と反撃。ついには「家賃も払えない男が嫌なだけだろ、金目当てじゃんか！」と、逆ギレしてしまうのでした。(福々ちえ)