一番信頼していたママ友が自分を避けはじめた…？

子どもを通じて出会い、いつしか家族ぐるみの付き合いになったママ友。悩みも喜びも分かち合える、かけがえのない存在ですよね。でも、もしその親友が、ある日突然、あなたによそよそしい態度をとるようになったとしたら…？ 今回ご紹介するのは、一番仲良しだったはずのママ友の“変化”に戸惑い、やがて恐ろしい疑念を抱き始めます。

いつも一緒だったのに…ママ友の“不自然な距離感”に気づいた日

主人公の女性は、息子を通じて知り合ったママ友と、誰よりも気が合う親友でした。家族ぐるみでキャンプに行くほどその絆は深いはずだったのに…。しかし最近、彼女の態度がどこかおかしいのです。電話をしてもすぐに切られたり、道で会っても目を合わせようとしなかったり…。

電話越しの、気まずい沈黙…

モヤモヤした気持ちを抱えながら連絡するも、気まずい沈黙ばかり。私の気のせい…？ それとも…？ 疑念は、やがて最悪の形へと変わっていきます。

読者の意見は…？

仲良しだったママ友の、突然の豹変。その原因は一体何なのか？ 読者からは、主人公の不安に寄り添う声と共に、「女の勘」を働かせ、その裏の“最悪のシナリオ”を指摘する鋭いコメントが寄せられました。

・夫の浮気。スマホを見たとか確証があって発覚ではなく点と点が繋がった時に問い詰めました！女の勘を舐めるなよと自分でも驚きました。

・どんな理由があろうとも友達のダンナさんを寝取るのはクズだと思います。



ママ友の不自然な態度と、夫との間に何かがあったのでは…？読者のコメントにある「点と点が繋がった」は、まさに主人公の心情そのものかもしれません。

・乗り越えてませんが時間と共に気持ち落ち着いただけだと思います。自分のバイオリズムが落ちた時は必ず思い出して再び怒りも沸きます。

・旦那が職場で不倫 旦那45歳 相手は独身 23歳…相手の女に慰謝料請求したい でも旦那と同じ会社だから 旦那の立場が悪くなっても困る

・乗り越えた...？ 結局旦那はパチンコに使ったことを認めなかった。…私は許していません。父の闘病中、私が精神的に辛いとき、旦那は私のお金をかってに下ろしてパチンコ。一生忘れないでしょう。



読者からは、自身の夫の不倫や裏切りに関する、生々しい体験談も寄せられました。「乗り越えたわけではない」「一生忘れない」という言葉からは、裏切られた側の深い傷と、簡単には消えない怒りが伝わってきます。もし、主人公の疑念が“真実”だとしたら、これからどれほど辛い戦いが待っているのか…。

一番信頼していた親友からの、突然の裏切り。そして、その原因がもし、愛する夫にあったとしたら…。 疑念が確信に変わる時、彼女が下す決断とは？

(ウーマンエキサイト編集部)