阪神・栄枝裕貴捕手が１５日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７８０万円から２２０万増の１０００万円でサインした（金額は推定）。

５年目の今季は開幕から第３捕手として１軍入りしたが、出番に恵まれず８試合出場にとどまった。

「内容は本当に満足できるものではない。いるだけじゃダメだなとつくづく思う。今までの自分の経験だけじゃさばききれないと（試合に）出た時に何回も感じた。こうしてやろうと思って入っても、思うようにいかなかった時、その次の手を考えていない。自分の経験不足から、そういうことがありました」と５年目を振り返った。

オフへ向けて「技術のレベルアップはもちろん。本当に技術を上げないと、いざ出た時に配球とか相手バッター見たりが大事になってくるところで、自分の技術が足を引っ張っていたら話にならない。もっともっと基礎から固めていく必要がある」と思い描いた。

日本シリーズ前には「右尺骨の骨折」で離脱。春季キャンプに照準を定め、リハビリを行っている。前日１４日には日本ハムから伏見がトレードで加入。「球団からは『早く頭角を現せ』と。早く先輩方を超していけるようにやらないと、頑張ります」。背水の陣で６年目に向かう。