ベテラン俳優の大村崑（94）が15日、大阪市内で行われたイベントに参加。先日、人生で初めて骨折したことを明かした。

この日はテレビCMにも出演する昆布専門店「舞昆のこうはら」のかがや店で、昆布の日に因んだイベントに出席。大ファンという米大ドジャース大谷翔平の背番号入りユニフォーム姿で、スピードガン表示の出るボールを投じ、出た数字の分だけ割り引いて昆布を販売予定だったが中止となった。

大村曰く、5日ほど前に現在、妻と一緒に住んでいる老人ホームから近所のフィットネスジムに徒歩で向かっていた際、路上の段差のあるところでつまづいて横転。「その時は痛くなかった」ためそのままトレーニングを行ったが「帰宅した後に胸元に痛みが出てね」。翌日に病院で左の肋骨2本を亀裂骨折していることが判明し、今月中の安静を言い渡されたという。

それでもこの日はコルセットを巻き、湿布と薬で痛みを和らげながら参加。「骨折ってこんなに痛いんやね」と言いながらも、かつて人気を博したオロナミンCのCMの決めぜりふよろしく、見た目は“元気ハツラツ”そのもの。回転動作が無理なため投球チャレンジこそ見送ったが、見事なスクワットまで披露。相撲好きとしても知られるが、開催中の九州場所についても「18、19日に行くから見ててね」とテレビに映る桟敷席観戦予定を明かして、来場したファンを喜ばせた。

昆布は運営側の“大岡裁き”で結局、大谷の今季の本塁打55本に因み、たもぎ茸舞昆が府内13店舗で16日から3日間、先着200人（1人1袋）に55％引きとなった。