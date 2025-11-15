女性8人組「log you」が15日、アソビシステム・PEAK SPOTの初主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.1」に出演し、デビューを果たした。

元AKB48の久保怜音や元STU48の井出叶、韓国ガールズグループ「Cherry Bullet」の元メンバー・福本れみなどが所属する8人組で、全員がアイドル経験者。「Beyond The Dream」「ろぐいん・ろぐゆー！」など4曲をかわいらしくパワフルに披露しながらも、新人とは思えぬ確かな歌唱力とダンススキルで貫禄を見せつけた。

久保は「これからlog youは、見てくれる方の心に記録していけるようなグループになりたい」と意気込み。また「スタッフさんに確認してないので怒られちゃうかもしれないんですけど…」と切り出し「ワールドツアーはやりたいなって思っています」と宣言した。

「log you」というグループ名は「あなたとの毎日を記録」「みんなと一緒に歩んでいく」との意味が込められている。8人は、これまでのファンに加え、新たなファンも巻きこんで世界へと進んでいくことになるのか。デビュー曲「Beyond the Dream」は14日から配信され、早くも関心が寄せられている。