「脂質はOK？」食の常識をアップデート！時代が佐々木彩夏に追いついた!?

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

11月15日（土）放送回には、前回に引き続き、北里大学北里研究所病院の糖尿病センター長・山田悟がゲストとして登場する。

前回、山田が提案する食生活の新常識に、驚きの連続だったももクロ。日頃から健康に気をつけている玉井詩織は、「それは20世紀の栄養学」と山田に指摘されショックを受けた。

今回は、なかなか常識をアップデートできない玉井にぴったりなメニュー「山田流アプデ飯」からスタートする。

健康的な食事法といわれている「朝フルーツ」「ベジファースト」「16時間ファスティング」の3つを取り上げる。

とくに朝フルーツは、脂肪肝を作ってしまう原因になるという。フルーツが大好きな玉井は「私、ありそう…」と不安になる。一方で、佐々木彩夏は「朝から、から揚げとかハンバーグ食べるのは？」と目を輝かせながら質問する。

「ベジファースト」もNGだという山田。「野菜は摂りましょうと言われて育ってきたじゃないですか！」と百田夏菜子は納得がいかない様子だったが、山田の説明を聞き、納得の表情を浮かべる。

さらに、21世紀の食べ方は「ロカボ」と「カーボラスト」、「食に時間をゆったりかけること」という新常識の教えに、ももクロは熱心に耳を傾ける。

続いてのメニューは「コク深きクイズがけ御膳」。実際に山田がどんな食事をしているのか、リアルな1日のメニューを見ていくことに。

スリムな山田の驚きの食生活を知るうちに、だんだんと上手な油の摂り方をつかんできたももクロ。夜ご飯のメニューを見た佐々木は「もう我慢しなくてもいいんだ！」と大喜びし、百田も「先生、Instagramやってます？ 毎日食べるもの載せてほしい」と懇願する。

さらに、メニューから「山田流アブラーバイキング」をオーダー。

山田が用意した食べ物の中から、ももクロが好きなものを選び、オリジナルプレートを作ることに。サーロインステーキやから揚げ、チョコケーキなどが並ぶ中、ももクロは山田から学んだ上手な油の摂り方を参考に、賢く選ぶことができたのか？