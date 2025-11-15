「袴田事件を知っていますか？」違法性の高い取り調べ、偽造証拠による″冤罪″は決して許されない！弁護士が漫画で解説【作者に聞く】
弁護士のたぬじろう(@B_Tanujiro)さんはX(旧Twitter) を中心に弁護士にまつわる漫画を公開している。執行猶予や財産分与などについてリアル＆コミカルに描き、2024年5月にはXで「袴田事件について」の4コマ漫画を投稿して注目を集めている。袴田事件は1966年に起きた一家4人が殺害された事件だが、冤罪の可能性があるとされている事件。本作を描いたきっかけや当時の警察の取り調べ、冤罪などについて、弁護士のたぬじろうさんにインタビューした。
当時の警察官も、決して「冤罪にしてやろう」などと行ったわけではないであろう取り調べ。しかしどこかで袴田さんを犯人だと思い込み「自分(警察)がしていることは正しいことだ」「認めないなんて許せない」という気持ちで行ったのではないかと思わざる終えない、違法性の高い取り調べの事実や偽造証拠の数々…。本作「袴田事件について」を描いた作者のたぬじろうさんは、「漫画にすることで、普段ニュースなどを見ない人にも本件事件(の理不尽さ)が伝わればと思い、この漫画を描きました」と制作のきっかけを語る。
"冤罪"について「絶対に防がなければなりません」と話すたぬじろうさん。どこか遠い世界の話、自分には起こり得ないことと思っている我々に対し、「皆さんの身にも十分起こり得ることなのです。自分や家族の身に起きてしまったら、と想像してみることが必要だと思います」と、弁護士という目線から強く警告をしている。
弁護士を目指す人が年々減っている現代日本。弁護士の魅力を知ってもらい、将来的に弁護士を目指す人が増えればいいという願いをこめて4コマ漫画を描きはじめたたぬじろうさんは、最後に「冤罪によって人生が台無しになってしまうことなど、あってはなりません」と心のうちを明かしてくれた。
弁護士視点で描かれる4コマ漫画にはタメになる情報もきっとあるはず。まずは本作を読んで、知ることからはじめてほしい。
取材協力：弁護士のたぬじろう(@B_Tanujiro)
