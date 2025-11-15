デンソーが選手・スタッフへのプレゼントについてのお願いを発表

13日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズが、選手・スタッフへのプレゼントについてのお知らせをクラブ公式サイトで発表した。

今回発表されたのは、食品や飲料水のプレゼントは受け取りをお断りする、といった内容。選手・スタッフのコンディショニングおよび衛生面のリスク回避を考え、決定したという。また、持ち込んだ場合にも受け取りは行えないことも併せて発表した。

さらに、ホームゲーム会場での選手・チームスタッフへのプレゼントについてのルールが新たに設けられた。プレゼントはホームゲーム会場の「総合案内所」にて預かり、食品・飲料水や金品（現金・金券など、スターバックスカードやAmazonギフトカードなどプリペイドカード類も含む）は受け取りができないことが発表された。

今回発表されたルール一覧は以下の通り。

■デンソーエアリービーズ 選手・スタッフへのプレゼントに関するルール



＜場所＞

ホームゲーム会場の「総合案内所」

※アウェイゲームでは基本的に預かり不可、下記住所への郵送が必要。



〒445-0012

愛知県西尾市下羽角町住崎1

デンソー女子バレーボール部



＜受け取りができない物品＞

・食品・飲料水

・金品（現金・金券）

※スターバックスカードやAmazonギフトカードなどプリペイドカード類も含む



＜注意事項＞

・選手・スタッフにプレゼントを直接手渡しすることは不可。

・渡す際は「〇〇選手宛」と分かるような表記が必要。

・スタッフが不適切と判断した物品は受け取り不可。

・受け渡しは当日でなく数日後となる可能性あり。

・預かったプレゼントをスタッフが開封確認する場合あり。

・選手やスタッフに届けるまで日数を要する可能性あり。