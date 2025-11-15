アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に開催する「ONE173」（有明アリーナ）の前日計量が、15日に行われた。ONEデビュー戦に臨む予定の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）が計量失敗に終わった。計量後に自身のX（旧ツイッター）を更新して、午後5時から開始されるフェースオフイベントを欠席することを報告した。

午前10時から行われた「ONE173」の前日計量。前日計量ではリミット体重と過度な水抜きを抑制するため、尿比重を計測するハイドレーションテストが行われる。

この2つの要件を3時間以内でクリアすることが定められている。安保は残り42分で初めて計量会場に姿を現したものの、ハイドレーションテスト失敗。リミット体重も181グラムオーバーでクリアできず再計量となった。しかしその後、リミット時間内に計量会場に姿を現すことはなかった。

安保は自身のXで「17年間の格闘技人生で初めて計量オーバーした」とつづり始めた。

「ONEでは水抜きが禁止されてて今回いつもと違う減量方法にアジャストできんかった。水を抜けるならクリアできてたとかそんなん言い訳なるけど、悔しい」と説明。「グレゴリアン、応援してくれてたファンの皆んなすみません」と謝罪とともに、計量後の自身の身体写真を公開した。

さらに別の投稿では「申し訳ないけどフェイスオフには参加しません」と報告。「まだ水しか飲んでなくてそれでもハイドレーションをまだパスできてない。だから飲めてない。食えてない。もちろん全て自分が悪い。全て受け止めるからなんとでも言ってくれ。この状態でこれからフェイスオフに行っても夜までフラフラで明日ベストを尽くせない」と明日に備えるための欠席と記した。

最後に「試合が出来るなら明日最高の試合を魅せることを心から約束する。よろしくお願いします」と投稿を締めた。

対戦相手の初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）は、154.2ポンド（69.94キロ）でハイドレーションテスト含めて1発パスした。

香港の日刊英字誌「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」のONE専用インスタグラムアカウントの動画で、グレゴリアンは「俺にとっては試合は継続中だ。彼が重かろうが重くなかろうが関係ない。彼と戦うつもりだ。俺としては試合は成立している。あとはどうなるか見てみよう」とキャッチウエイトで戦う意思を示した。