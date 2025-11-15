◇サッカー国際親善試合 日本 2-0 ガーナ (14日、豊田スタジアム)

サッカー、ガーナ代表のオットー・アッド監督は14日、国際親善試合後の記者会見に出席し、後半11分に負傷退場したMFアブ・フランシス選手と、日本代表の田中碧選手との接触プレーについてコメントしました。

フランシス選手は後方からブロックに入った際に、田中選手の振った右足と絡まり接触、その後プレー続行が難しくなり、担架に運ばれ途中交代となりました。

アッド監督は「きつい故障になりそうだ」とフランシス選手の状態を述べましたが、試合中に交代した田中選手がフランシス選手とアッド監督の元を訪れ、直接謝罪したことについて感謝の意を示しました。

アッド監督は「田中選手が謝りに来てくれたことに心から感謝しています。日本人は本当に礼儀正しい。日本がいかに教育やしつけがきっちりしているのか感じさせられました」と続けました。

さらに、「サッカーではこうしたことが残念ながら起きてしまうこともあります。しかし、わざわざ謝りに来ることは普通にあることではない」と、田中選手の行動を称賛しました。