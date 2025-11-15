¡ÖPEAK¡¡SPOT¡×¤¬½é¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎFRUITS¡¡ZIPPER¤«¤é¤â»É·ã¡ÖÌ´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ð£Å£Á£Ë¡¡£Ó£Ð£Ï£Ô¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ø£Ð£Å£Á£Ë¡¡£Ó£Ð£Ï£Ô¡Ù£Ê£Ï£É£Î¡¡£Ö£ï£ì¡¥£±¡×¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ð£Å£Á£Ë¡¡£Ó£Ð£Ï£Ô¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×£³ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡££´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷À£·¿ÍÁÈ¡Ö£æ£á£ö¡¡£í£å¡×¡¢£¶¿ÍÁÈ¡Ö£Ô£ï£é¡¡£Ô£ï£é¡¡£Ô£ï£é¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£¸¿ÍÁÈ¡Ö£ì£ï£ç¡¡£ù£ï£õ¡×¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Ð£Å£Á£Ë¡¡£Ó£Ð£Ï£Ô¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¦¡££ì£ï£ç¡¡£ù£ï£õ¤ÎÊ¡ËÜ¤ì¤ß¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢£ì£ï£ç¡¡£ù£ï£õ¤Ë£±¤ÄÌÜ¤ÎµÏ¿¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡¢³§¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò£±ÅÙÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤½²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££ì£ï£ç¡¡£ù£ï£õ¤ÎÌ¤Íè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ºÇ¸å¤Ë£æ£á£ö¡¡£í£å¡¢£Ô£ï£é¡¡£Ô£ï£é¡¡£Ô£ï£é¡¢´ÑµÒ¤é¤«¤é¡Ö£ì£ï£ç¡¡£ù£ï£õ¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ë±þ¤¸¤¿£ì£ï£ç¡¡£ù£ï£õ¤Îµ×ÊÝÎç²»¡Ê¤¯¤Ü¤µ¤È¤Í¡¦£²£±¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£æ£á£ö¡¡£í£å¤Î°¤Éô¤«¤ì¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¤â¡Ö¿È¶á¤ËÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤â¹ÈÇò¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ì´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£