¿¹»°Ãæ¡¦Â¼¾åÃÎ»Ò¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥À¥é¥À¥é¤·¤ÆÂ¤Ë¥Ò¥Ó¡Ö¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤¬¡¢£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¹»°Ãæ£õ£â£å¡×¤ò¹¹¿·¡£Â¼¾åÃÎ»Ò¡Ê£´£µ¡Ë¤¬à¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤Èá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢µÙÆü¤Ë²È¤Ç£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡££é£Ð£á£ä¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Í¼Êýº¢¡¢Â¤¬¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤¿¤á¡¢Æ°¤³¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¿¤«¤éÆ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¼£¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î½ê¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÂ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»þ¡ÖÂ¤Î³ÑÅÙ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥Í¤Ã¤ÆºÃ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¥Ð¥¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡Ãµ¤·¤ËËÛÁö¤·¤¿¤¬¡¢µÙÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Öµ×¡¹¤ËÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢ÃÊº¹¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡£¹ÔÆ°¤¬Á´¤Æ±øÅÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡Ö£±Æü£²Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¹¤®¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Î·ë²Ì¡¢¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£