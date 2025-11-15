¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡í2É¤¤ÎÇ¡í¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤½Ö´Ö¤¬112ËüºÆÀ¸¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¤È»×¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö±³¤ß¤¿¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÌ²¤ë2Æ¬¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¡£¤½¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô112Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ë»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿"2É¤¤ÎÇ"¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âº¤¤½Ö´Ö¡Û
¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ªÃë¿²¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØRie Tamura¡Ù¤Î»°ÌÓÇ¤Î¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÃãÇòÇ¤Î¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¡£¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢Ì²¤ë»þ¤â°ì½ï¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ï¿ç¥âー¥É¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì½Öµ¯¤¤¿¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃë¿²¥¿¥¤¥à¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÍÁ³ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¿²»Ñ¤Ï¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÏÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Á°Â¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¤ÈçÓ¤á¤ë¤È¡¢¿²¤Ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤·»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¸å¤íÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤ÓÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤½¤¦¡£¤¤Ã¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡Ä
»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤ÎÆ°²è¤ò¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¤Î¤ªÃë¿²»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Ì¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤ã¤Þー¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¼¤Á¤ã¤ó¤ò¤âÎº¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¤ò¸«¼é¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿²Êýw¡×¡Ö¤¢¤ó¤è¥Ôー¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó♡¡×¡Ö¤ªÉÛÃÄ¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¤Î¤ªÃë¿²¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØRie Tamura¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÇò¹õÇ¤Î¤½¤é¤¯¤ó¤Î²º¤ä¤«¤ÇÃçÎÉ¤·¤ÊÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¢¥á¥ê¤Á¤ã¤ó¡¢¥«¥Ì¥ì¤¯¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖRie Tamura¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£