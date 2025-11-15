LDHオーディション「ガルバト」2人脱落・1人辞退…11人のファイナリスト決定
【モデルプレス＝2025/11/15】E-girlsの二代目リーダーを務めていたモデルの佐藤晴美による“ガールズ版EXILE TRIBE”プロジェクト「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ系／毎週土曜14時30分〜）の第11話が11月15日に放送され、最終審査へと進むファイナリストが明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】LDHオーデ、ファイナリスト進出した11人の実力者
一次審査では、佐藤自ら全国を巡って選び抜いた60人の候補生が集められ、ダンス・ボーカル・ラップの課題が課された二次審査では60人から24人に。三次審査からは、LDHに所属する3人組ガールズユニット・iScream（アイスクリーム）のヒナタ、ユナも参加し、26人で審査に挑んだ。4チームに分かれ24時間で完成させたパフォーマンスを披露したスキルチェックでは、26人の中から三次審査通過者18人が決定。四次審査では1週間の合宿が行われ、中間発表ではオウミとユチナの脱落が発表されていた。
合宿審査後半、チーム審査に加えてダンストラック審査が追加され、激しいダンスを3日間で覚えて披露。チームパフォーマンス、ダンストラックパフォーマンスの審査の結果、1位で呼ばれたのはヒナタ。三次審査、合宿での中間発表で1位に選ばれ続けてきたヒナタは「プレッシャーもすごくあった」とし、「記憶があまりないくらい嬉しい」と語った。同じくiScreamのユナは3位という結果になり、悔しさをにじませていた。
そして五次審査を終えた今回、通過者が発表された。佐藤は、それぞれがハイレベルだったことから今回は、順位ではなくランダムで呼ぶと説明。輝かしい成長を見せたシモダミュウ、ちゃんみなプロデュースのガールズグループオーディション「No No Girls」に参加していたアイコ・モモなどが続々進出した。
8月にLDH所属のパフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）を卒業したトア（原田都愛）やiScreamのヒナタが選出。歌・ダンスともに未経験ながらも、目覚ましい成長を見せたマノン、そしてLDHが主催する「EXPG Lab」に所属しているミナミが脱落し、12人が五次審査を通過した。
しかし後日、アイコが体調不良で辞退。11人で最終審査に臨むこととなった。アイコは手紙より「体調の不調により、今は踊ることも歌うことも正直怖い部分がありますが、私はここで歌うこと、踊ることをやめるつもりはありません。ガルバト候補生のみんなの夢も本当に心から応援しています。これからも、みんなの光をたくさん輝かせてね」と感謝を交えて伝えた。
日本の音楽やガールズパワーを世界に、そして次の世代に届けていくためEXILEから続くLDHボーイズグループの系譜“EXILE TRIBE”のような、まさに“ガールズ版EXILE TRIBE”の始まりとなる新たなガールズグループを誕生させるオーディション。佐藤が自ら全国を巡り、選び抜いた原石たちを、EXILE NAOTO、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）の3人が見届ける。
さらに、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版が、地上波放送後の毎週土曜15時から配信される。（modelpress編集部）
シモダミュウ（17）
モモ（17）
ヨシオカミュウ（17）
ユナ（21）
マノン（15）
トア（20）
ユララ（18）
ヒナタ（20）
ニコリ（16）
コイロ（16）
コハル（15）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDHオーデ、ファイナリスト進出した11人の実力者
◆LDHオーディション「ガルバト」五次審査通過者発表
一次審査では、佐藤自ら全国を巡って選び抜いた60人の候補生が集められ、ダンス・ボーカル・ラップの課題が課された二次審査では60人から24人に。三次審査からは、LDHに所属する3人組ガールズユニット・iScream（アイスクリーム）のヒナタ、ユナも参加し、26人で審査に挑んだ。4チームに分かれ24時間で完成させたパフォーマンスを披露したスキルチェックでは、26人の中から三次審査通過者18人が決定。四次審査では1週間の合宿が行われ、中間発表ではオウミとユチナの脱落が発表されていた。
そして五次審査を終えた今回、通過者が発表された。佐藤は、それぞれがハイレベルだったことから今回は、順位ではなくランダムで呼ぶと説明。輝かしい成長を見せたシモダミュウ、ちゃんみなプロデュースのガールズグループオーディション「No No Girls」に参加していたアイコ・モモなどが続々進出した。
8月にLDH所属のパフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）を卒業したトア（原田都愛）やiScreamのヒナタが選出。歌・ダンスともに未経験ながらも、目覚ましい成長を見せたマノン、そしてLDHが主催する「EXPG Lab」に所属しているミナミが脱落し、12人が五次審査を通過した。
しかし後日、アイコが体調不良で辞退。11人で最終審査に臨むこととなった。アイコは手紙より「体調の不調により、今は踊ることも歌うことも正直怖い部分がありますが、私はここで歌うこと、踊ることをやめるつもりはありません。ガルバト候補生のみんなの夢も本当に心から応援しています。これからも、みんなの光をたくさん輝かせてね」と感謝を交えて伝えた。
◆佐藤晴美プロデュースオーディション番組「ガルバト」
日本の音楽やガールズパワーを世界に、そして次の世代に届けていくためEXILEから続くLDHボーイズグループの系譜“EXILE TRIBE”のような、まさに“ガールズ版EXILE TRIBE”の始まりとなる新たなガールズグループを誕生させるオーディション。佐藤が自ら全国を巡り、選び抜いた原石たちを、EXILE NAOTO、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）の3人が見届ける。
さらに、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版が、地上波放送後の毎週土曜15時から配信される。（modelpress編集部）
◆「ガルバト」ファイナリスト11人
シモダミュウ（17）
モモ（17）
ヨシオカミュウ（17）
ユナ（21）
マノン（15）
トア（20）
ユララ（18）
ヒナタ（20）
ニコリ（16）
コイロ（16）
コハル（15）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】