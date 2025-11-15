3年連続4度目のMVP受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。LA地元識者は、投打二刀流だけでない特異な個性を「嫌いになるのが想像できない」と称賛した。

米カリフォルニア州地元ラジオ局「ESPN LA」の番組「デマルコ＆トラビス」では、大谷のMVP受賞が話題となった。ホストのトラビス・ロジャース氏は「ドジャースの歴史上、複数回MVPを受賞した2人目の選手であり、他にそれを達成したのはロイ・キャンパネラだけだ。（偉業の）リストにまた一つ加わった」と称賛した。

同じくホストのデマルコ・ファー氏は「ショウヘイ・オオタニを嫌いになったり、腹を立てたりする自分が想像できないんだよ。彼は可愛すぎる。とてもキュートなんだよな。ピンクのほっぺでさ」と意外な部分に注目。「マッチョイズム」が幅を利かせる業界で、柔和なイメージの特異性に注目していた。

これには、ロジャース氏も「君の言う通りだ」と同調。「私が彼を嫌いになることはないし、ほとんどの人がそうだろう」とし、トラッシュトークなどもせず、多くを語らないスタイルも好感を持つ要因のひとつだと指摘していた。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。



（THE ANSWER編集部）