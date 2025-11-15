「カジュアルすぎは苦手」→【ZARA】で解決！“ブルー系”よりこっち♡「白黒ジーンズ」

世界的ブームが続くデニムアイテム。取り入れたいけれど、カジュアルすぎるのは苦手……。そんな人におすすめしたいのは、ブルー系よりも上品見えして、きちんと感もプラスできる「モノトーンカラー」。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人に似合うきれいめカジュアルコーデを楽しめそうな「白・黒ジーンズ」をご紹介します。

上品 & きれい見えを狙える白ジーンズ

【ZARA】「TRF ワイドレッグローライズジーンズ」\6,590（税込）

Y2Kっぽさが漂うローライズタイプのジーンズ。程よいワイドシルエットとクリーンなホワイトで、上品にきれいめに着こなせそうなのが魅力です。タイトめのリブニットトップスやブラウスを合わせれば、カジュアルすぎない大人に似合う着こなしになりそう。

クロスウエストデザインでワンランク上の着こなしに

【ZARA】「TRF ハイウエストクロスウエストワイドレッグジーンズ」\7,990（税込）

アシンメトリーなフロントジッパーで、周りと差がつくおしゃれを楽しめそうなジーンズ。クロスウエストデザインが際立つように、トップスはタックインスタイルがおすすめ。ハイウエスト仕様なので、スタイルアップ効果も期待できます。

オフィスシーンにも着回せそうなきれいめ黒ジーンズ

【ZARA】「JEANS Z.02 STRAIGHT ANKLE ハイウエスト」\6,290（税込）

黒スラックスの延長として穿けそうなストレートジーンズ。キリッと端正な印象を与え、カジュアルすぎずきれいめに着こなせそうなのが魅力。ジーンズに苦手意識のあるミドル世代も、コーデに取り入れやすそうです。ジャケットを羽織ってローファーを合わせれば、オフィスシーンにもぴったりのきれいめコーデになりそう。

ミッドライズで好バランスに！ 最旬バレルジーンズ

【ZARA】「JEANS ZW COLLECTION BARREL ミッドライズ」\8,590（税込）

樽のようなシルエットがトレンド感のあるバレルシルエットのジーンズ。ヒップや太ももなど気になる部分をカバーしつつ、スッキリと着こなせそうなのが魅力です。ウエスト位置を主張しすぎず、バランスをとりやすいミッドライズタイプ。コントラストのきいたステッチワークもコーデにいいアクセントを与えます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i