女優の田中美佐子が２４年１１月に亡くなった俳優・火野正平さんを思い出ショットでしのんだ。

火野さんが１４年間“旅人”として出演していたＮＨＫ ＢＳの人気長寿番組「にっぽん縦断 こころ旅」を引き継いだ田中は、火野さんの命日の１４日、自身のインスタグラムを更新。「火野正平様。あれから一年が経（た）ちました。何度も疑問に思ったこと。『何で私だったんですか？』聞いても答えは返ってこないし、考えてもわからないから、辛くなったら正平さんと電話で話した時のあの声を思い出してやっています」と記し、若かりし頃の火野さんと写った集合ショットなどをアップ。

「『こころ旅』は正平さんのものです。これは日ごとに思うこと。これからも正平さんと共に。残すは滋賀県、奈良県、和歌山県。正平さんとスタッフと私と、みんなで走ります！ 精一杯頑張ります」（原文ママ）とつづった。

この投稿には「美佐子ちゃんのおかげで今も観（み）られて幸せです」「毎回 お空にご挨拶してくれちゃう美佐子ちゃんが大好き」「ずっとずっとずっと続きますように」「引き受けてくださってありがとうございます」「違和感なく見れてるよ 感性が正平さんと似てるからだと思う」「正平さんも一緒に旅をしているんじゃないかな」などのコメントが寄せられた。