◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）

２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤマーズ、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、１番人気で坂井瑠星騎手が騎乗したアドマイヤクワッズ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が、新馬からの連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分３３秒１。１３年にホウライアキコがマークした１分３３秒２を更新する２歳コースレコードとなった。

同馬は１０月の東京の芝マイルでデビュー。完全に前残りと思われた競馬のなか、上がり最速の３３秒３の脚で鮮やかに差し切り、勝利を挙げた。坂井瑠星騎手は昨年のランフォーヴァウに続き、同レース連覇。友道厩舎は、１８年アドマイヤマーズ以来の２勝目で、同馬は次戦の朝日杯ＦＳ・Ｇ１も勝っている。

冠名も同じで、厩舎の偉大な先輩に続くタイトルを手にしたクワッズには、明るい未来が開けた。

２着は２番人気のカヴァレリッツォ（クリスチャン・デムーロ騎手）で、３着は７番人気のアイガーリー（武豊騎手）が入った。

坂井瑠星騎手（アドマイヤクワッズ＝１着）「初戦から非常に期待していた馬です。順調に良くなって、力通りだと思います。特に決めてはいなかったですけど、この馬のリズムで運びました。反応がすごく良かったですし、２着馬もしぶとかったんですけど、いい勝負根性を見せてくれました。競馬を理解して、道中の進み具合や、反応が良くなりました。初戦、２戦目といい内容で、（さらに）上でもやれる力があります。友道厩舎で初めて重賞を勝てましたし、オーナーもたくさん乗せていただいているので、このチームで勝てたのがうれしかったです」

友道調教師「新馬戦はゲートを出てモサッとしていましたが、今日はテンから楽についていくことができました。一回使った上積みもありましたね。直線はマッチレースになりましたけど、最後まで頑張ってくれた。勝負根性も確認できましたし、当日輸送も経験できて、これからさらに楽しみです。新馬戦とは違うコース、当日輸送もクリアできましたし、ひとつひとつステップアップしています。この後は予定通り、馬の状態を見て朝日杯ＦＳに向かいたいと思っています」