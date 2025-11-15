歌手の和田アキ子（75）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「どっか雇ってもらえないかな」と驚きの告白をする場面があった。

番組終盤、往復3時間半かけて通勤をしているというリスナーからの投稿を受け、健康のために歩くことが必要というトークに。和田は「私がずっと言ってるのは、電車通勤・通学している、サラリーマンとかOLとか、いいよねって。ジム行かなくても、自然と電車乗る時に駅で、階段下りたり上ったりしてるし、駅までも歩いて行ってるし。自然と運動しているから、こういうの、いいなあって」と話した。

「歩いてるってほんといいことらしいですから」と和田。少しでも歩こうとはしているが、「（スタッフと）一緒に。ほんでのんびり歩いてますから。ちょっと右目が見えないんで、夜はダメ。で、つまずく可能性があるので。ジム行って、5分でも10分でも歩いてんですけど」とした。

それでも「そういう働いてる、通勤している方は、絶対うらやましいんだけどな。どっか雇ってもらえないかな、私、アルバイトで」ともらした。

これには、アシスタントの垣花正アナウンサーも「え？“アルバイトで新しくアルバイトに入った和田アキ子さんです”？」とあ然。和田は「私、そういう世界も見てみたい、電車通勤して」と話した。

これに、垣花アナは「いや、T君が…T君がもたない」。和田が「その時はT君いらないと思うんだけど」ともらすも、垣花アナは「いいや、T君いりますよ。アッコさんが通勤ラッシュにもまれて電車乗ってんですか？いやいや、周りが」とツッコミを入れた。