MLB・ブリュワーズのパット・マーフィー監督が日本時間15日、同じミルウォーキーに拠点を置くNBA・バックスの試合を観戦。それを受け、バックスは同日に公式SNSで、マーフィー監督のナ・リーグ2年連続「最優秀監督賞」受賞を称えました。

マーフィー監督は今季8連勝、11連勝、球団新記録の14連勝を記録するなど両リーグ最高勝率でナ・リーグ中地区優勝を果たしました。

リーグ優勝決定シリーズではドジャースに完敗するものの、今季の活躍が評価され、12日に同賞を受賞しました。ドジャースに敗れた際、山本由伸投手や大谷翔平選手をはじめ、ドジャースの選手たちに言葉を尽くして称賛を送ったことでも話題となりました。

そんなマーフィー監督が、この日バックスの試合を観戦したことを、バックス公式SNSが写真付きでポスト。2年連続ナ・リーグの「最優秀監督賞」受賞に尊敬の念を込め「ミルウォーキーのリーダー」と称えました。

またバックスは、試合中に同チームのマスコット、バンゴとマーフィー監督が見せたやり取りをクローズアップ。バンゴはブリュワーズのヘルメットを逆さにし、そのなかに大量のパンケーキと数個の野球ボールを入れ、マーフィー監督のもとにやってきます。そしてバンゴはパンケーキを手渡すと、それに応えてマーフィー監督は野球ボールにサイン。その様子をみていた観客は、スタンディングオベーションで拍手を送りました。