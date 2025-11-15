紅葉の名所として知られる佐賀県神埼市の国の名勝「九年庵（くねんあん）」で１５日、秋の一般公開が始まった。

地球温暖化の影響などにより、色づきが遅れる中、公開期間を例年の９日間から１６日間に１週間拡大。来場者が立ち入れる範囲も広げ、気候の変化に応じた新たな「見せ方」を打ち出している。（森永健太）

秋晴れとなったこの日は、朝から観光客らが列を作り、午前８時過ぎに公開が始まると、庭園内をゆっくり散策したり、写真を撮ったりして楽しんでいた。敷地内の木々はまだうっすらと色づいた程度で、佐賀市の大学３年の男性（２１）は「子どもの頃に来たときはもっと赤く色づいていたと思うが、緑と赤のコントラストも風情があってきれい」と話していた。

九年庵は、佐賀出身の実業家・伊丹文右衛門、弥太郎親子が明治時代に整備した別邸と庭園の総称で、９年かけて庭園を整備したことに由来する。約６８００平方メートルの庭にモミジやツツジなど約６０種約６００本が植えられ、通常は非公開だが、佐賀県や神埼市などが春と秋に一般公開している。

県や市によると、来場者数はコロナ禍前の２０１９年に約５万６０００人だったが、旅行形態が団体から個人へ移行していることもあって、昨年は約２万８０００人に半減した。さらに、ここ数年は気候の変化で紅葉が遅れており、昨年は、公開終了後に色づいて観光客が殺到したが、観賞することができなかった。

公開期間の拡大は、地域住民との協議を踏まえて今年５月に決定した。より赤く色づいた紅葉を楽しんでもらえるほか、期間中の土日が１週分増えて来客アップにもつながる。昨年から新たに高台から庭園を眺められるエリアを公開しており、今年は高台に通じる新たなルートを作ったほか、ジャズや三味線の演奏といった文化イベントも開催する。

一般公開を県とともに主催する神埼市の実松（さねまつ）尊徳市長は、１０月下旬の記者会見で「紅葉が不十分でも、新たなルートの設定や文化イベントで別の楽しみ方もできる。来てよかったと思える環境づくりをしていきたい」と話した。

公開時間は午前８時〜午後４時。高校生以上は観覧料１０００円が必要。

１０月の気温 ２・９度高く

日本気象協会九州支社（福岡市）によると、近年は秋の気温が高い傾向にあり、昨年と今年は特に気温が高く、紅葉が遅れている。

今年は１０月以降も高温が続き、葉の色づきに必要な冷え込みが少なかったことが要因と考えられるという。１０月の平均気温は九州北部・南部とも平年より２．９度高く、九州の県庁所在地はいずれも観測史上１位を記録した。

長崎県雲仙市の仁田峠では、例年１０月下旬〜１１月初旬に紅葉の最盛期を迎えるが、１週間から１０日ほど遅れている。同市では数年前から、秋の連休の渋滞対策のため、臨時駐車場の事前予約などを行ってきたが、昨年と今年は紅葉の遅れで渋滞が発生しないと見込んで見送った。

本州でも傾向は同じだ。京都市北部を走る叡山電鉄では、約２５０メートルの区間で紅葉が広がる「もみじのトンネル」の徐行運転やライトアップが人気だが、紅葉の遅れから実施期間の延長を決めた。

同協会によると、今月１８日頃に強い寒気が入り込み、九州の平野部でも紅葉が進む見込みという。